Редкий кадр: костюмеры "И просто так…" показали не опубликованное ранее фото Сары Джессики Паркер

Хотя съемки сериала "И просто так...", в котором главную роль исполняет актриса Сара Джессика Паркер закончились, а отснятый материал отправился на постпродакшн, костюмеры шоу Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго решили немного порадовать поклонников.

Они опубликовали в аккаунте And Just Like That... Costumes архивное фото Паркер.

Снимок был сделан во время сьемок четвертого сезона "Секса в большом городе", когда команда работала над 15 эпизодом сериала. На снимке Сара Джессика позирует в роскошном вечернем платье-бюстье от Badgley Mischka, которое спереди было однотонным, а на спине его украшала гламурная вышивками и корсетная шнуровка. Образ актрисы тогда дополнили высокая прическа и украшения.

Сара Джессика Паркер / фото: And Just Like That... Costumes

Фотографии, скорее всего, уже 23 года, а сделана она была в перерыве между съемками в Нью-Йорке в 2001-м, когда снимали четвертый сезон. Это платье героиня надела в серии, где рассталась со своим бойфрендом Эйданом Шоу, которого играл Джон Корбетт. Напомним, что в "И просто так.." актер вернулся к этой роли.

Скорее всего, это платье Паркер хранит, как и большинство костюмов, которые носила в сериале. Например, недавно Молли и Дэнни также показали оказали культовое платье актрисы из последнего сезона.

