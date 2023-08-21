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Редкий кадр: Влада Седан поделилась неопубликованным фото со своей "беременной" фотосессии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
335
Время на прочтение
1 мин
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Редкий кадр: Влада Седан поделилась неопубликованным фото со своей "беременной" фотосессии

Влада Седан и Александр Зинченко / Фото: Instagram Влади Седан

Супруга футболиста Александра Зинченко поделилась еще одним трогательным снимком, который сделали во время ее второй беременности.

Три недели назад Влада родила вторую дочь. Имя малышки пара пока что держит в секрете, а вот первыми семейными фотографиями уже с двумя дочками семья Зинченко охотно делилась в соцсетях.

На новом фото, которое журналистка запостила в своем блоге, она запечатлена в длинном сарафане цвета денима на последних месяцах беременности. Ее муж Александр одет в полосатую рубашку и шорты, подобранные в тон платью Влады. Обут спортсмен в туфли также цвета денима.

Влада и Александр запечатлены сидя на дереве. Снимок молодая мама подписала так: "Фото вместе такая редкость", - добавив к подписи смайлик.

Напомним, совсем недавно Влада Седан показала, как выглядит ее фигура через две недели после рождения второго ребенка. Поклонники были в восторге.

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Дата публикации
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