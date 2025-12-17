Редкий семейных выход: Гвинет Пэлтроу пришла на премьеру фильма с сыном и дочерью

Гвинет Пэлтроу с детьми / © Associated Press

В Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций», который представили исполнители главных ролей — актеры Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе.

Пэлтроу впервые пришла на подобное мероприятие вместе с двумя своими детьми: 21-летней дочерью Эппл и 19-летним сыном Мозесом. Они позировали обнявшись и очень поддерживали маму в ее важный день, ведь Гвинет вернулась в кино после небольшого перерыва в работе актрисы.

Гвинет Пэлтроу с детьми / © Associated Press

Надела Гвинет на мероприятие изысканное черное платье от Valentino из коллекции Haute Couture, которое включало два вида ткани — сверху платье было бархатным, а юбка была из простой черной ткани и имела длинный шлейф.

Образ актриса дополнила обувью от Paris Texas, которая в последнее время очень популярна среди многих звезд, и украшениями Tiffany & Co.

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Дети же актрисы тоже были одеты стильно и в вечерние наряды. Сын выбрал лук от Dior, в котором соединил голубую рубашку, светлые брюки и пиджак. Дополняли образ Мозеса галстук и кроссовки. А вот Эппл пришла на мероприятие в изысканном, но очень лаконичном платье черного цвета, которое одолжила у мамы.

Эппл и Мозес / © Associated Press

Ранее Гвинет посещала прмьеру фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций» только с сыном. Тогда мероприятие проходило в Беверли-Хиллз.