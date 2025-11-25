- Дата публикации
Редкий семейный выход: Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с сыном-красавчиком появились на гонках Формулы-1
Звездные супруги впервые за долгое время вышли в свет со своим сыном.
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс посетила Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе. Вместе с ними на мероприятии появился их 25-летний сын Дилан, с которым они редко выходят в свет. Парень вырос настоящим красавцем — он очень похож на своих звездных родителей.
Семья была в отличном настроении. Они охотно обнимаясь позировали перед фотографами.
Кэтрин была одета в молочный твидовый жакет, еще один черный приталенный жакет с пуговицами в тон, черную блузку с глубоким декольте и черные брюки. Лук актриса дополнила кедами и черной стеганой сумкой. Она сделала укладку с локонами, макияж с коричневой помадой и украсила уши серьгами с бриллиантами.
На Майкле была черная куртка, серый свитер на молнии, фиолетовая футболка, черные брюки и кроссовки.
Дилан выбрал для своего появления коричневый замшевый пиджак, белую рубашку и синие джинсы.
Напомним, недавно дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс — 22-летняя Кэрис Зета-Дуглас — посетила мероприятие в Нью-Йорке. Девушка продемонстрировала красивый образ в лаконичном белом платье-бюстье и черном бархатном жакете с белыми кружевными манжетами, который накинула на плечи.