Редкий семейный выход: Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с сыном-красавчиком появились на гонках Формулы-1

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс с сыном / © Getty Images

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс посетила Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе. Вместе с ними на мероприятии появился их 25-летний сын Дилан, с которым они редко выходят в свет. Парень вырос настоящим красавцем — он очень похож на своих звездных родителей.

Семья была в отличном настроении. Они охотно обнимаясь позировали перед фотографами.

Дилан и Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин была одета в молочный твидовый жакет, еще один черный приталенный жакет с пуговицами в тон, черную блузку с глубоким декольте и черные брюки. Лук актриса дополнила кедами и черной стеганой сумкой. Она сделала укладку с локонами, макияж с коричневой помадой и украсила уши серьгами с бриллиантами.

На Майкле была черная куртка, серый свитер на молнии, фиолетовая футболка, черные брюки и кроссовки.

Дилан выбрал для своего появления коричневый замшевый пиджак, белую рубашку и синие джинсы.

Напомним, недавно дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс — 22-летняя Кэрис Зета-Дуглас — посетила мероприятие в Нью-Йорке. Девушка продемонстрировала красивый образ в лаконичном белом платье-бюстье и черном бархатном жакете с белыми кружевными манжетами, который накинула на плечи.