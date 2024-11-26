Редкий совместный выход: Леонардо Ди Каприо пришел поддержать подругу Кейт Уинслет

Актеры дружат уже очень много лет.

Актриса Кейт Уинслет посетила специальное мероприятие в Лос-Анджелесе - там в кинотеатре Harmony Gold состоялся показ фильма "Ли", в котором она сыграла главную роль.

Кейт Уинслет / Фото: Getty Images

Кейт надела по такому случаю кожаные лосины, черный топ и оверсайз жакет, рукава которого носила подвернутыми. Дополнили ее образ очки в черной оправе и множество украшений на запястьях и шее.

Поддержать ее во время мероприятия пришел давний друг - актер Леонардо Ди Каприо. Они дружат уже 27 лет, еще с момента съемок в фильме Титаник, который вышел на экраны в 1997 году.

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо / Фото: Getty Images

Фильм "Ли" - это история о женщине, которая была военным корреспондентом и документировала Вторую мировую войну, в частности именно она сняла освобождение Дахау и Бухенвальда. Один из самых известных снимков женщины был сделан в ванной Гитлера.

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