Редкий совместный выход: Леонардо Ди Каприо пришел поддержать подругу Кейт Уинслет

Актеры дружат уже очень много лет.
Актриса Кейт Уинслет посетила специальное мероприятие в Лос-Анджелесе - там в кинотеатре Harmony Gold состоялся показ фильма "Ли", в котором она сыграла главную роль.
Кейт надела по такому случаю кожаные лосины, черный топ и оверсайз жакет, рукава которого носила подвернутыми. Дополнили ее образ очки в черной оправе и множество украшений на запястьях и шее.
Поддержать ее во время мероприятия пришел давний друг - актер Леонардо Ди Каприо. Они дружат уже 27 лет, еще с момента съемок в фильме Титаник, который вышел на экраны в 1997 году.
Фильм "Ли" - это история о женщине, которая была военным корреспондентом и документировала Вторую мировую войну, в частности именно она сняла освобождение Дахау и Бухенвальда. Один из самых известных снимков женщины был сделан в ванной Гитлера.
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