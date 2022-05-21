Редкий совместный выход: внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги появилась на Каннском кинофестивале с мужем

На Лазурном берегу во франции собрались знаменитости со всего мира. Также кинофестиваль посетила и внучка Грейс Келли.

Внучка американской кинозвезды и княгини Монако Грейс Келли, 35-летняя Шарлотта Казираги, совершила редкий выход в свет со своим мужем - кинопродюсером Дмитрием Рассамом. Супружеская пара посмотрела картину "Брат и сестра", снятую французским режиссером Арно Деплешеном, что рассказывает о родных брате и сестре, которые сближаются после смерти родителей.

На красной дорожке Шарлотта и Дмитрий появились в элегантных нарядах. Он был в черном смокинге и белой рубашке с бабочкой, а она в шелковом платье с американской проймой.

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / Фото: Getty Images

Напомним, что пара жената с 2019 года. До венчания они встречались два года. В этих отношения у них родился общий сын Бальтазар Рассам. Но от предыдущих отношений у каждого также есть ребенок.

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