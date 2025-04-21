Редкий выход: Адель с женихом сходила на баскетбольный матч

Адель / © Getty Images

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Адель вместе со своим женихом - спортивным агентом Ричем Полом - сходила на баскетбольный матч между командами Лос-Анджелес Лейкерс и Миннесота Тимбервулвз, который состоялся на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

Фотографы запечатлели, как пара наблюдала за матчем в первом ряду.

Адель и Рич Пол / © Getty Images

Адель была одета в серый костюм, состоявший из рубашки и широких брюк. На коленях у нее лежало бежевое пальто. Аутфит артистка дополнила белыми туфлями-лодочками. У нее была укладка с боковым пробором и макияж с бежево-коричневой помадой. Свой лук звезда завершила золотыми украшениями.

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Рич выбрал для своего выхода черный свитер, черные кожаные брюки и белую бейсболку.

Напомним, Адель на сцене в Мюнхене предстала в темно-синем элегантном платье от Dior.