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- Шоу-бизнес
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Редкий выход: Адель с женихом сходила на баскетбольный матч
Артистку не часто можно увидеть на публичных мероприятиях. На этот раз возлюбленный устроил ей свидание на первой игре плей-офф НБА.
Адель вместе со своим женихом - спортивным агентом Ричем Полом - сходила на баскетбольный матч между командами Лос-Анджелес Лейкерс и Миннесота Тимбервулвз, который состоялся на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.
Фотографы запечатлели, как пара наблюдала за матчем в первом ряду.
Адель была одета в серый костюм, состоявший из рубашки и широких брюк. На коленях у нее лежало бежевое пальто. Аутфит артистка дополнила белыми туфлями-лодочками. У нее была укладка с боковым пробором и макияж с бежево-коричневой помадой. Свой лук звезда завершила золотыми украшениями.
Рич выбрал для своего выхода черный свитер, черные кожаные брюки и белую бейсболку.
Напомним, Адель на сцене в Мюнхене предстала в темно-синем элегантном платье от Dior.