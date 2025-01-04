Редкий выход: Анджелина Джоли с дочерью в контрастных образах появились на красной дорожке кинофестиваля

Это первый публичный выход актрисы после официального развода с Брэдом Питтом.
Анджелина Джоли посетила 36-ю ежегодную церемонию открытия фестиваля Palm Springs International Film Awards в Палм-Спрингс.
Актриса позировала перед фотографами в шелковом черном длинном платье свободного кроя с халтеролм, которое она сочетала с черными туфлями-лодочками.
Джоли дополнила вечерний аутфит аккуратной укладкой, макияжем с акцентом на глазах, серьгами в ушах, молочным маникюром и коктейльным кольцом на руке.
Захара для контраста выбрала белое платье без рукавов, со структурированным лифом, небольшим вырезом между грудью и кружевной юбкой А-силуэта.
На кинофестивале Анджелина получила награду за роль оперной певицы Марии Каллас в байопике Пабло Ларраина "Мария".
Напомним, Анджелина Джоли попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. На ней был бежевый тренч, черное платье и туфли на шпильках.
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