Редкий выход: Дэнни ДеВито на премьере сериала появился со старшей дочерью

В последние годы актер практически нигде не снимался и крайне редко появлялся на публике.

Культовый американский актер Дэнни ДеВито посетил премьеру приключенческого фэнтезийного сериала Disney+ "Уиллоу", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Однако на ковровой дорожке номинант на "Оскар" появился не один, а в компании своей старшей дочери Люси, тоже актрисы. Девушка - одна из троих детей ДеВито и его жены Реа Перлман.

Дочь известного актера надела на мероприятие короткое двубортное платье-жилет с шелковыми лацканами, которое дополнила серебристыми туфлями-лодочками и несколькими лаконичными украшениями. А вот сам ДеВито предпочел одеться более просто, поскольку выбрал джемпер с рубашкой, мятые штаны и изрядно изношенные кожаные бабуши. На голове у него была кепка.

Дэнни и Люси ДеВито / Фото: Getty Images

Также у ДеВито есть дочь Грейс Фэн и сын Джейкоб Дэниел.

Читайте также: