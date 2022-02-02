Редкий выход: дети Майкла Джексона пришли вместе на театральную постановку

Вместе дети Джексона появляются на публике очень редко.

1 февраля в Нью-Йорке состоялся показ новой бродвейской постановки MJ: The Musical, посвященной певцу Майклу Джексону. На мероприятие пришли дети артиста - 24-летний сын Принс и 23-летняя дочь Пэрис.

Пэрис Джексон Принц Джексон / Associated Press

Пэрис выбрала для события пестрое платье на запах от бренда Alice + Olivia, которое сочетала с бордовыми ботинками и золотыми украшениями. На лице у знаменитости был яркий макияж. Принс надел классический черный костюм и белую рубашку, волосы он собрал.

Пэрис Джексон Принц Джексон / Associated Press

Напомним, ранее Пэрис посетила открытие ресторана Carversteak, которое состоялось в Лас-Вегасе. Тогда девушка появилась на красной дорожке в бежевом шелковом наряде с принтом, поверх которого надела топ, очень напоминающий культовый конусообразный корсет, который для тура Мадонны Blond Ambition World Tour создал Jean Paul Gaultier.

Пэрис Джексон / Getty Images

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