Редкий выход: Донателла Версаче в кожаном обтягивающем платье попала под прицел фотографов

66-летняя дизайнер скоро представит публике долгожданную коллекцию.

Неделя моды в Милане в самом разгаре и в пятницу, 24 сентября, состоялся показ новой коллекции весна-лето Versace. Перед шоу его главная звезда, вдохновитель и креативный директор Донателла Версаче уже была замечена в Милане.

Модельер попала под прицел папарацци в эффектном кожаном черном платье от своего же бренда. Наряд был чуть ниже колена, имел тонкие бретельки. Из-за черной кожи и фасона, образ Донателлы приобрел немного сексуальности, но такой стиль всегда был присущим этой марке.

Образ Версаче дополнила крупными серьгами-кольцами и солнцезащитными очками.

Донателла Версаче / Getty Images

В показе приняли участие супермодели Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски, Наоми Кэмпбелл, дочь Мадонны Лурдес, Ирина Шейк и певица Дуа Липа.

Также известно, что Донателла готовит для поклонников своего бренда сюрприз. Креативный директор создала с дизайнерами Fendi Сильвией Вентурини Фенди и Кимом Джонсом совместную коллекцию и готовит "секретное" шоу. Показ коллаборации Versace с Fendi состоится 26 сентября.

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