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Редкое появление: Джон Траволта вышел на красную дорожку с 24-летней дочерью

Редкое появление: Джон Траволта вышел на красную дорожку с 24-летней дочерью

Джон Траволта и Элла / Фото: Associated Press

Девушка очень похожа на отца.

70-летний актер Джон Траволта вышел на красную дорожку в Лос-Анджелесе. В Китайском театр состоялся специальный показ фильма "Криминальное чтиво", поскольку картина празднует 30-летию с дня премьеры.

Джон Траволта и Элла / © Associated Press
Джон Траволта и Элла / Фото: Associated Press

На мероприятие актер пришел в компании дочери Эллы Блю Траволты, которая позировала с отцом за руку.

Джон надел джинсы, черное поло с белой рубашкой, а также черный пиджак, в нагрудном кармане которого красовался синий платок.

Джон Траволта / © Associated Press
Джон Траволта / Фото: Associated Press

Элла же выбрала платье миди от Dior с кружевной подкладкой и ярким принтом. У него было квадратное декольте и широкие бретельки. Платье было из коллекции осень-зима 2022-2023. Этот лук 24-летняя девушка дополнила несколькими золотыми украшениями, слингбэками от Dior J'Adior, а также новой прической - она отрезала волосы в каре.

Дочь Джона Траволта / © Associated Press
Дочь Джона Траволта / Фото: Associated Press

Напомним, что Элла - единственная дочь актера, но также у него есть также 14-летний сын Бенджамин. Дети родились в браке с Келли Престон. Также у пары был еще один сын Джетт, но он умер в возрасте 16 лет во время рождественских каникул на Багамах. 12 июля 2020 года жена Траволты умерла в возрасте 57 лет через два года после того, как у нее диагностировали рак груди.

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