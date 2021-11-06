Редкий выход: Джорджия Мэй Джаггер на эксклюзивном ужине в Лондоне

Звезда надела наряд от своего любимого дизайнера.
Дочь знаменитого британского рок-музыканта Мика Джаггера, 29-летняя Джорджия Мэй, очень редко появляется на светских тусовках или показах мод, особенно в Великобритании, ведь два года назад переехала в США к своему парню - 31-летнему французскому ресторатору Луи Леви.
На днях модель прилетела в Лондон, чтобы посетить эксклюзивный ужин косметических брендов Hourglass Cosmetics и Space NK. На мероприятии Джорджия Мэй появилась в необычном синем костюме от бренда Vivienne Westwood и туфлях на платформе. Образ модели дополнил легкий макияж и прическа с волной.
Интересно, что девушка надела костюм и обувь из коллекции весна-лето 2022, который же сама и рекламировала для Vivienne Westwood.
"Огромное спасибо команде мечты за этот невероятный день работы для моего любимого дизайнера", - написала она под фото в Instagram.
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