Редкий выход: единственная дочь Билла Клинтона появилась на публике

42-летнюю Челси Клинтон заметили в Мидтауне - престижном районе Нью-Йорка, когда она в сопровождении огромного количества охраны направлялась 23 августа на интервью.

Челси была одета в желтый длинный сарафан с цветочным принтом, голубой блейзер и туфли-лодочки. Волосы она выпрямила, сделала макияж и дополнила лук сумкой.

Челси Клинтон / Фото: Getty Images

Вероятно, на публике дочь 42-го президента появилась из-за скорой премьеры документального сериала "Смелость", в котором снялась со своей матерью Хилари Клинтон. Премьера шоу запланирована на сентябрь на Apple TV+.

Сериал будет основан на "Книге бесстрашных женщин" и рассказывать о матери и дочери, которые отправляются в захватывающее путешествие и встречаются с сильными с женщинами, среди которых художники, активистки, общественные лидеры и звезды шоу-бизнеса.

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