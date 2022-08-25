Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Редкий выход: единственная дочь Билла Клинтона появилась на публике

Дата публикации
Просмотры
1375
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Редкий выход: единственная дочь Билла Клинтона появилась на публике

Челси Клинтон / Фото: Getty Images

42-летнюю Челси Клинтон заметили в Мидтауне - престижном районе Нью-Йорка, когда она в сопровождении огромного количества охраны направлялась 23 августа на интервью.

Челси была одета в желтый длинный сарафан с цветочным принтом, голубой блейзер и туфли-лодочки. Волосы она выпрямила, сделала макияж и дополнила лук сумкой.

Челси Клинтон / © Getty Images
Челси Клинтон / Фото: Getty Images

Вероятно, на публике дочь 42-го президента появилась из-за скорой премьеры документального сериала "Смелость", в котором снялась со своей матерью Хилари Клинтон. Премьера шоу запланирована на сентябрь на Apple TV+.

Сериал будет основан на "Книге бесстрашных женщин" и рассказывать о матери и дочери, которые отправляются в захватывающее путешествие и встречаются с сильными с женщинами, среди которых художники, активистки, общественные лидеры и звезды шоу-бизнеса.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1375
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация