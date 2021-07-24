Редкий выход: Эмилия Кларк позировала в наряде небесно-голубого цвета

Она выбрала для своего виртуального появление от знаменитого французского Модного дома.

Звезда культового сервала "Игра престолов" Эмилия Кларк стала виртуальным гостем развлекательной программы "Вечернее шоу Джимми Фэллона".

Для своего включения Эмилия выбрала красивый голубой костюм от Balmain, который состоял из топа с американской проймой и юбки-карандаша. Украшали этот наряд крупные золотистые пуговицы.

Дополнила Эмилия свой лук белыми босоножками, легким макияжем и украшениями от Tiffany & Co. Снимком образа актриса поделилась на странице в Instagram.

Во время появления в эфире Кларк рассказала о своем комиксе "Мать безумия", а также о том как прыгнула с парашютом на свой день рождения и присоединилась ко вселенной Marvel (она снимется в сериале "Секретное вторжение". Какая роль достанется Кларк, пока не разглашается).

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Эмилия Кларк (7 фото)

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