Редкий выход: Кейт Уинслет появилась на красной дорожке со своей дочерью Мией

За свою многолетнюю карьеру Кейт выиграла три кинопремии BAFTA, но это ее первая телевизионная награда.

В воскресенье в Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения телевизионной премии BAFTA TV Awards 2023. Среди гостей мероприятия появилась актриса Кейт Уинслет, в этом году она получила приз "Лучшая женская роль" за работу в фильме "Я – Рут".

В этой драматической картине женщина сыграла со своей дочерью - 22-летней дочерью Мией Триплтон, которая пошла по ее стопам и тоже стала актрисой. Мия составила маме компанию на красной дорожке.

Кейт надела для мероприятия черное платье-футляр с халтером и американской проймой. Наряд был ниже колен, однотонным и немного асимметричен в зоне декольте. Волосы она собрала в высокую прическу, а также добавила к наряду серьги и туфли.

Кейт Уинслет на церемонии вручения телевизионной премии BAFTA TV Awards 2023 / Фото: Associated Press

Мия же отдала предпочтение черно-белому комбинезону с глубоким декольте. Наряд она дополнила клатчем, прической и серьгами-листьями.

Кейт Уинслет, Миа Триплтон и Доминик Сэвадж на церемонии вручения телевизионной премии BAFTA TV Awards 2023 / Фото: Associated Press

"Я – Рут" – является частью сериала-антологии "Я есть", но, в отличие от остальных эпизодов, серия позиционируется как фильм. В нем рассказывается о матери, которая борется с дочерью-подростком, зависимой от социальных сетей. Шоу было задумано и разработано Уинслет и режиссером Домиником Сэвиджем.

А вот что касается Мии, то это для нее не первая роль. Девушка дебютировала в кино в 2014 году, появившись в фильме "Версальский роман" вместе с Уинслет. Она также играла в ленте "Тени", а сейчас снимается в сериале "Опасные связи".

Кейт Уинслет и Миа Триплтон на церемонии вручения телевизионной премии BAFTA TV Awards 2023 / Фото: Associated Press

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