Редкий выход: роскошная Амаль Клуни с мужем Джорджем Клуни посетили фестиваль в Лондоне

Редкий выход: роскошная Амаль Клуни с мужем Джорджем Клуни посетили фестиваль в Лондоне

Джордж Клуни с супругой Амаль посетили премьеру фильма "Нежный бар" во время Лондонского кинофестиваля BFI 2021.

"Нежный бар" - это фильм режиссера Джорджа Клуни, главные роли в котором исполнили Бен Аффлек и Тай Шеридан. Литературной основой фильма стал роман Джона Мерингера "Нежный бар", впервые опубликованный в 2005 году. Его главный герой - молодой парень, который, чтобы найти замену отцу, знакомится в баре со взрослыми мужчинами.

Джордж и Амаль Клуни / Associated Press

На дорожку 60-летний Джордж Клуни вышел в элегантном черном костюме в сочетании с белой рубашкой, галстуком и идеально начищенными туфлями.

Джордж и Амаль Клуни / Associated Press

Его 43-летняя супруга Амаль Клуни блистала с платье, сшитом специально на заказ, от 16Arlington. Наряд имел силуэт без бретелей, со сборками, подчеркивающими талию, и объемным подолом.

Джордж и Амаль Клуни / Associated Press

Амаль завершила свой образ парой классических туфель цвета слоновой кости, которые идеально подчеркивали волнистые пропорции ее платья. Миссис Клуни добавила ярких красок этому образу с помощью красной помады на губах и элегантных серег в форме капель.

Джордж и Амаль Клуни / Associated Press

На дорожке пара позировала в объятиях друг друга и выглядела потрясающе.

Джордж и Амаль Клуни / Associated Press

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