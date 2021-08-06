Редкий выход: скандальный Вуди Аллен замечен на прогулке с женой

Впервые за длительное время режиссер вышел на прогулку в город.

Последние несколько лет Вуди Аллен переживает не лучшие времена, и увидеть его где-то можно крайне редко. Связано это в первую очередь с секс-скандалами, в которых фигурировал режиссер. Дело в том, что его приемная дочь Дилан Фэрроу, в конце 2017-го опубликовала открытое письмо в The Los Angeles Times, где напомнила, что еще в 1992 году обвинила Аллена в сексуальном насилии. Ее Аллен удочерил в браке с Мией Фэрроу.

Абсурд истории в том, что нынешняя жена Аллена Сун-И Превин - тоже приемная дочь Мией Фэрроу, которую она удочерила вместе с Андре Превином. Вуди женился на Сун-И в 1997 году, когда ушел от Мии. Около двух лет папарацци не удавалось сделать новые снимки режиссера и его жены, но вот на этой неделе они впервые за длительное время вышли на прогулку по Нью-Йорку.

85-летний оскароносный кинорежиссер и его 50-летняя жена просто шли по улице и болтали. Вуди был одет в белую рубашку, верблюжьи брюки и зеленую шляпу цвета хаки. Сун-И была в серо-белом платье с рисунком, сандалиях и шляпе от солнца, через плечо у нее висел телефон.

Вуди Аллен и Сун-И Превин / Getty Images

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