Редкий выход: Ума Турман посетила Неделю моды в Нью-Йорке

51-летняя актриса крайне редко появляется на светских вечеринках или красных дорожках, но вчера пришла на показ нью-йоркского бренда Tory Burch.

Звезда фильмов "Убить Билла" выбрала для своего выхода серое твидовое пальто, лосины и черную водолазку в рубчик. На шее в Умы была крупная цепочка, а в руке она держала небольшой темно-синий клатч. Волосы Турман собрала, а на лице у нее был сияющий макияж с нюдовой помадой и розовыми румянами.

Ума Турман / Getty Images

Напомним, недавно актриса закончила сниматься в сериале "Под подозрением", который расскажет о похищении сына крупной предпринимательницы Кэтрин Ньюман. В результате под подозрением полиции оказываются несколько британских граждан, остановившихся в отеле. Премьера сериала состоялась 4 февраля.

Ума Турман / Getty Images

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