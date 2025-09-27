ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
157
Время на прочтение
1 мин

Редкий выход в свет: Джулия Робертс посетила премьеру фильма в Нью-Йорке

Она выбрала относительно строгий закрытый наряд, который разбавила необычными аксессуарами.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джулия Робертс

Джулия Робертс / © Associated Press

Голливудская актриса и лауреат «Оскара» Джулия Робертс появилась на премьере фильма «После охоты», который показали в рамках 63-го Нью-Йоркского кинофестиваля.

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Актриса не частая гостья на публичных мероприятиях, поэтому ее появления часто привлекают много внимания, как и ее наряды. В этот раз на кинофестиваль Робертс надела наряд от британского бренда Vivienne Westwood из коллекции осень-зима 2025 и это был серый костюм с жакетом и длинной юбкой в принт.

Также на Джулии была серая рубашка классического фасона, которую она носила в сочетании с длинным шелковым галстуком, полностью украшенным большими и гламурными брошками совершенно разных дизайнов.

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

В фильме Джулия сыграла вместе с Эндрю Гарфилдом, который тоже вышел с ней к фотографам.

Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд / © Associated Press

Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд / © Associated Press

Напомним, что вперыве эта картина была представлена во время Венецианского кинофестиваля в Италии. Тогда Робертс вышла на красную дорожку в роскошном темно-синем платье от Atelier Versace.

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Образы актрисы Джулии Робертс (11 фото)

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Стефан Джеймс и Джулия Робертс / © Getty Images

Стефан Джеймс и Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
157
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie