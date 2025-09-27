Редкий выход в свет: Джулия Робертс посетила премьеру фильма в Нью-Йорке

Джулия Робертс / © Associated Press

Голливудская актриса и лауреат «Оскара» Джулия Робертс появилась на премьере фильма «После охоты», который показали в рамках 63-го Нью-Йоркского кинофестиваля.

Джулия Робертс / © Associated Press

Актриса не частая гостья на публичных мероприятиях, поэтому ее появления часто привлекают много внимания, как и ее наряды. В этот раз на кинофестиваль Робертс надела наряд от британского бренда Vivienne Westwood из коллекции осень-зима 2025 и это был серый костюм с жакетом и длинной юбкой в принт.

Также на Джулии была серая рубашка классического фасона, которую она носила в сочетании с длинным шелковым галстуком, полностью украшенным большими и гламурными брошками совершенно разных дизайнов.

Джулия Робертс / © Associated Press

В фильме Джулия сыграла вместе с Эндрю Гарфилдом, который тоже вышел с ней к фотографам.

Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд / © Associated Press

Напомним, что вперыве эта картина была представлена во время Венецианского кинофестиваля в Италии. Тогда Робертс вышла на красную дорожку в роскошном темно-синем платье от Atelier Versace.

Джулия Робертс / © Associated Press