Редкий выход в свет: Шерон Стоун посетила премьеру фильма с тремя приемными сыновьями

Шерон Стоун / © Associated Press

Реклама

На красной дорожке звезда появилась с тремя приемными сыновьями: 25-летним Роаном, 20-летним Лэрдом и 19-летним Куинном. Дети актрисы редкие гости на публичніх мероприятиях.

Шерон Стоун и ее сыновья / © Associated Press

Вместе с матерью-актрисой молодые люди позировали обнявшись. Шерон просто сияла перед фотографами в обтягивающем платье-водолазке, которое носила без бюстгальтера. Наряд актриса дополнила золотыми клатчем, туфлями на платформе и браслетом-манжетой. Также она изменила привычный стиль — отрастила волосы и уложила их в объемную прическу. На глазах у звезды также были имиджевые очки с голубыми линзами.

Шерон Стоун / © Associated Press