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Редкий выход в свет: звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли на Неделе моды

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
842
Время на прочтение
1 мин
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Редкий выход в свет: звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли на Неделе моды

Кит Харингтон и Роуз Лесли / Фото: Getty Images

Они посетили показ мужской коллекции осень-зима 2023-2024.

Знаменитые супруги Кит Харингтон и Роуз Лесли, прославившиеся благодаря ролям в сериале "Игра престолов", посетили Неделю моды в Париже и, в частности, побывали на показе бренда Louis Vuitton, который прошел 19 января.

Пара пришла на фэшн-шоу в похожих образах, с ног до головы одетые в Louis Vuitton. 

Кит выбрал черные штаны со стрелками и желтый укороченный пиджак, который надел на голое тело. У пиджака также были две интересные пуговицы в виде цветов. Завершили образ актера лоферы с фирменной монограммой бренда.

Кит Харингтон и Роуз Лесли / © Getty Images
Кит Харингтон и Роуз Лесли / Фото: Getty Images

Роуз же выбрала черные брюки и жакет на кнопках, который украшал воротник-стойка. Ее лаконичный образ завершили ботинки с логотипом бренда.

Кит Харингтон и Роуз Лесли / © Getty Images
Кит Харингтон и Роуз Лесли / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
842
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