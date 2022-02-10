Редкий выход: звезда "Друзей" Кортни Кокс пришла на церемонию с бойфрендом

Это был их первый за три года совместный выход на красную дорожку.

На прошлой неделе звезда "Друзей" Кортни Кокс прилетела в Лондон. Актрису сфотографировали, когда она направлялась на "Шоу Джона Бишопа", а вот 8 февраля Кортни стала одним из гостей престижной музыкальной церемонии BRIT Awards и вышла на сцену, чтобы вручить награду. Компанию актрисе составил ее бойфренд - певец и композитор Джонни Макдэйд.

Кортни Кокс и Джонни Макдэйд / Associated Press

Пара вместе с 2013 года, но на публике появляется вдвоем крайне редко, и этот выход стал первым за три года появлением на красной дорожке. Также они стараются не обсуждать свои отношения с прессой, поскольку они у них довольно непросто начались. Буквально через полгода после знакомства Джонни сделал Кортни предложение, но свадьба так и не состоялась - они расстались. Однако потом опять возобновили роман, но решили не жениться.

Кортни Кокс и Джонни Макдэйд / Associated Press

Для церемонии пара выбрала наряды в черных тонах. Кортни была одета в шелковую блузу и длинную юбку, а вот Джонни надел кожаную куртку, футболку и джинсы.

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