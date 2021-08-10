Редкий выход: звезда The Rolling Stones Ронни Вуд показал подросших дочек-близняшек

74-летний участник культовой британской группы The Rolling Stones Ронни Вуд появился на публике вместе со своей 43-летней женой Салли и их дочками-близняшками Грэйси Джейн и Элис Роуз.

Семья посетила художественную выставку инсталляций The Tusk Lion Trail, в рамках которой в разных городах Великобритании будут размещены на улице скульптуры львов в натуральную величину. Задача выставки - повысить осведомленность людей об угрозах существования львов и усилиях по сохранению, чтобы помочь этому виду. Организована выставка британской благотворительной организацией Tusk, покровителем которой является герцог Кембриджский.

На мероприятие Ронни и Салли позировали для фото с детьми, которые были одеты в похожие наряды: желтые колготки, кардиганы и белые платья. Обуты девочки были в черные туфли.

Ронни, Салли и их дети / Getty Images

Салли выбрала светлое платье с цветочным принтом, ботинки и черные колготки, а Ронни был в любимом образе - джинсах и ярком пиджаке. Обут он, кстати, был в кроссовки с логотипом The Rolling Stones.

Ронни, Салли и их дети / Getty Images

Напомним, Ронни женился на Салли 21 декабря 2012 года, для него это третий официальный брак. Близнецы у пары родились в 2016 году.

Читайте также: В компании молодой жены-красавицы: участника группы The Rolling Stones сфотографировали в Лондоне

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку