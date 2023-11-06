Редкий выход: звезду "Барби" Марго Робби заметили с мужем в Австралии

Появление звезды на улице вызвало настоящий восторг у публики. Марго только мило улыбалась поклонникам и с некоторыми сфотографировалась.

33-летняя звезда "Барби" Марго Робби крайне редко бывает на публике, попадает под прицел папарацци или делится личной жизнью, но вчера актрису заметили, когда она шла с пляжа со своим мужем Томом Акерли в одном из австралийских городов.

Марго Робби / Фото: Getty Images

На актрисе в тот день был наряд белого цвета - легкая блуза с лентами на вороте и длинными рукавами. Волосы актриса распустила и надела на глаза солнцезащитные очки.

Также у Марго была сумка на золотом ремешке на плече, а на шее - несколько золотых цепочек. Том же надел голубую рубашку с короткими рукавами и стильные солнцезащитные очки.

Марго Робби / Фото: Getty Images

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