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Редкий выход: звезду "Барби" Марго Робби заметили с мужем в Австралии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
315
Время на прочтение
1 мин
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Редкий выход: звезду "Барби" Марго Робби заметили с мужем в Австралии

Марго Робби / Фото: Getty Images

Появление звезды на улице вызвало настоящий восторг у публики. Марго только мило улыбалась поклонникам и с некоторыми сфотографировалась.

33-летняя звезда "Барби" Марго Робби крайне редко бывает на публике, попадает под прицел папарацци или делится личной жизнью, но вчера актрису заметили, когда она шла с пляжа со своим мужем Томом Акерли в одном из австралийских городов.

Марго Робби / © Getty Images
Марго Робби / Фото: Getty Images

На актрисе в тот день был наряд белого цвета - легкая блуза с лентами на вороте и длинными рукавами. Волосы актриса распустила и надела на глаза солнцезащитные очки.

Также у Марго была сумка на золотом ремешке на плече, а на шее - несколько золотых цепочек. Том же надел голубую рубашку с короткими рукавами и стильные солнцезащитные очки.

Марго Робби / © Getty Images
Марго Робби / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
315
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