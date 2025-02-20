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Редкое появление: 67-летний Дольф Лундгрен вышел на красную дорожку с молодой женой

Редкое появление: 67-летний Дольф Лундгрен вышел на красную дорожку с молодой женой

Эмма Крокдал и Дольф Лундгрен / Фото: Getty Images

Пара в отношениях уже довольно долго. В 2020 году они обручились, а 13 июля 2023 года они поженились на своей вилле в Миконосе.

67-летний американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен появился на открытии 10-го ежегодного фестиваля Filming Italy Los Angeles со своей молодой женой Эммой Крокдал, которая почти на 40 лет моложе его.

Они позировали перед фотографами вместе. Лундгрен надел на красную дорожку серый пиджак и синие брюки, а также белую рубашку и удобную обувь. Эмма отдала предпочтение черному костюму и топу с кружевом. Образе супруга актера дополнила светлям клатчем, а также туфлями с брошками-цветками.

Эмма Крокдал и Дольф Лундгрен / © Getty Images
Эмма Крокдал и Дольф Лундгрен / Фото: Getty Images

Для актера это второй брак. 2011 года он развелся с Анетт Квиберг после 17 лет отношений. От первого брака у него есть две дочери Ида Сигрид и Грета Эвелин, которые родились в Стокгольме.

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