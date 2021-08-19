Редкое появление: Дэниэл Рэдклифф прилетел в Нью-Йорк и дал несколько интервью

Любимец миллионов посетил США.

Звезда серии фильмов о "Гарри Поттере" Дэниэл Рэдклифф очень редко где-то появляется, но ради пиара последнего сезона сериала "Чудотворцы", в котором сыграл главную роль, решил дать интервью SiriusXM Studios и прилетел в Нью-Йорк.

Для интервью актер выбрал темно-синее поло, серые брюки и белые кеды. Также 32-летний актер совершенно не похож на того Гарри Поттера из фильма, ведь кардинально поменял имидж: отрастил бороду и изменил прическу.

Дэниэл Рэдклифф / Getty Images

Также Дэниэл дал интервью для подкаст-шоу Конана О'Брайена, где признался, что хотел бы сыграть в экшн-фильме вроде "Форсажа".

"Я бы с удовольствием снялся в таком фильме, но в случае, если бы у меня была роль, не связанная с вождением, это было бы здорово. Вождение на камеру - это, наверное, часть моей работы, которую я ненавижу больше всего. Я почти не вожу в реальной жизни. У меня есть права. Но я действительно не очень хорош в этом", - признался актер.

Но это были не единственные интервью актера в США. Также он появился в развлекательной программе "Позднее шоу со Стивеном Кольбером", где рассказал об алкогольной зависимости и своей девушке Эрин Дарк, с которой познакомился в 2012 году на съемках фильма "Убей своих любимых".

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