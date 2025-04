Редкое появление: Ферги надела наряд черного цвета и гламурные очки с камнями ради фэшн-церемонии

Ферги / © Associated Press

Бывшая солистка группы Black Eyed Peas — 50-летняя Ферги - посетила церемонию вручения премии Fashion Trust U.S. Awards, которая прошла в The Lot at Formosa в Западном Голливуде.

Звезда была с ног до головы одета во все черное. В частности она сочетала эффектный топ и атласные широкие брюки. Также на певица была объемная накидка с рукавами-рюшами, а в руке она держала небольшую сумку.

Оригинальности и эффектности образу Ферги добавляли необычные украшения, в частности золотые очки в форме капель, украшенные камнями. А вот в ушах певицы сверкали масивные серьги-люстры золотого цвета.

Вручение премии проводится некоммерческой организацией Fashion Trust US, которая занимается поддержкой начинающих дизайнеров. Победители получают денежные призы до 200 000 долларов, а также доступ к наставничеству от лидеров отрасли.

Среди других знаменитостей, которые посетили мероприятие, также были замечена светская львица Ники Хилтон и ее мама Кэти.