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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
222
Время на прочтение
1 мин

Редкое появление: Ферги надела наряд черного цвета и гламурные очки с камнями ради фэшн-церемонии

Певица не часто посещает мероприятия, поєтому каждый ее выход в свет привлекает внимание.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ферги

Ферги / © Associated Press

Бывшая солистка группы Black Eyed Peas — 50-летняя Ферги - посетила церемонию вручения премии Fashion Trust U.S. Awards, которая прошла в The Lot at Formosa в Западном Голливуде.

Звезда была с ног до головы одета во все черное. В частности она сочетала эффектный топ и атласные широкие брюки. Также на певица была объемная накидка с рукавами-рюшами, а в руке она держала небольшую сумку.

Ферги / © Associated Press

Ферги / © Associated Press

Оригинальности и эффектности образу Ферги добавляли необычные украшения, в частности золотые очки в форме капель, украшенные камнями. А вот в ушах певицы сверкали масивные серьги-люстры золотого цвета.

Ферги / © Associated Press

Ферги / © Associated Press

Вручение премии проводится некоммерческой организацией Fashion Trust US, которая занимается поддержкой начинающих дизайнеров. Победители получают денежные призы до 200 000 долларов, а также доступ к наставничеству от лидеров отрасли.

Среди других знаменитостей, которые посетили мероприятие, также были замечена светская львица Ники Хилтон и ее мама Кэти.

Дата публикации
Количество просмотров
222
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