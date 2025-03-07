Редкое появление: Моника Левински посетила светское мероприятие в платье с декольте

51-летняя американская активистка Моника Левински, которая известна в первую очередь скандалом в Овальном кабинете Белого дома, посетила звездное мероприятие - вечеринку Vanity Fair Oscar, которая ежегодно проводится после церемонии вручения Оскар.

Моника вышла на фотоколл и продемонстрировав длинное черное платье без рукавов, но украшенное глубоким вырезом, которое украшала прозрачная сетчатая ткань. Ее образ был от британского бренда Stella McCartney. Свой вечерний наряд Левински дополнила элегантной прической с локонами, нежным вечерним макияжем, украшениями и гламурными туфлями со стразами на высоких каблуках.

Моника Левински / Фото: Associated Press

После того, как Моника продемонстрировала это наряд, бренд Stella McCartney презентовал в Париже новую коллекцию на сезон осень-зима 2025-2026.

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