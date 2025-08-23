Редкое появление на публике: "агент 007" Пирс Броснан вышел в свет со взрослыми сыном и внучкой

Пирс Броснан с сыном и внучкой / © Associated Press

Актер Пирс Броснан, известный многим по франшизе об агенте 007 Джеймсе Бонде, вышел на этой неделе в свет. Он посетил презентацию фильма «Клуб убийств по четвергам» в Лондоне, в котором сыграл вместе с Хелен Миррен.

Поддержать Броснана на мероприятии пришли два его близких человека — сын Дилан Броснан и внучка Изабелла Смит, которые практически одногодки — Дилану 28 лет, а Изабелле — 26. Актер надел на мероприятие total look в коричневом цвете, который включал костюм, рубашку, галстук и туфли на шнурках. Эффектности образу придавали стильные очки, которые он надел.

Дилан носил костюм бежевого цвета в сочетании с полосатой рубашкой и галстуком винного оттенка, а вот Изабелла отдала предпочтение бархатному длинному платью с халтером и американской проймой.

Дилан у Пирса родился в его браке со второй женой Кили Шей Смит, а мать Изабеллы — его приемная дочь.

Первой женой актера была Кассандра Харрис у которой на момент их брака уже было двое детей — сын Кристофер и дочь Шарлотта от предыдущих отношений, которых Пирс усыновил. Первая жена и приемная дочь Броснана умерли от рака яичников.

Также у актера есть родной сын от брака с Кассандрой — Шон, и еще один сын от второго брака — Пэрис.