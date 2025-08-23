- Дата публикации
Редкое появление на публике: "агент 007" Пирс Броснан вышел в свет со взрослыми сыном и внучкой
У актера была непростая жизнь и он потерял многих любимых, но сейчас он опять счастлив и впервые за длительное время показал миру своих прекрасных родных.
Актер Пирс Броснан, известный многим по франшизе об агенте 007 Джеймсе Бонде, вышел на этой неделе в свет. Он посетил презентацию фильма «Клуб убийств по четвергам» в Лондоне, в котором сыграл вместе с Хелен Миррен.
Поддержать Броснана на мероприятии пришли два его близких человека — сын Дилан Броснан и внучка Изабелла Смит, которые практически одногодки — Дилану 28 лет, а Изабелле — 26. Актер надел на мероприятие total look в коричневом цвете, который включал костюм, рубашку, галстук и туфли на шнурках. Эффектности образу придавали стильные очки, которые он надел.
Дилан носил костюм бежевого цвета в сочетании с полосатой рубашкой и галстуком винного оттенка, а вот Изабелла отдала предпочтение бархатному длинному платью с халтером и американской проймой.
Дилан у Пирса родился в его браке со второй женой Кили Шей Смит, а мать Изабеллы — его приемная дочь.
Первой женой актера была Кассандра Харрис у которой на момент их брака уже было двое детей — сын Кристофер и дочь Шарлотта от предыдущих отношений, которых Пирс усыновил. Первая жена и приемная дочь Броснана умерли от рака яичников.
Также у актера есть родной сын от брака с Кассандрой — Шон, и еще один сын от второго брака — Пэрис.