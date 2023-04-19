Редкое появление на публике: Хью Джекман пришел на премьеру фильма с женой

Пара познакомилась на съемках сериала "Коррелли" и в отношениях с 1996 года.
"Росомаха" Хью Джекман и его супруга Деборра-Ли Фернесс посетили вместе мероприятие в Нью-Йорке - премьеру фильма "Без ответа", где главные роли исполнили Крис Эванс и Ана де Армас.
Пара выбрала для красной дорожки скромные наряды в черном цвете. На Деборре-Ли были штаны-палаццо и блуза с опущенными плечами, а также босоножки на платформе. Образ она дополнила высокой прической, макияжем и серьгами с жемчугом. А вот Хью надел однотонную водолазку, куртку на молнии и брюки. Также на актере были кеды, и он отрастил очень длинную бороду.
Перед камерами супруги позировали, много улыбаясь и обнявшись.
Также премьерный показ посетили и исполнитель главных ролей. Ана де Армас выбрала для мероприятия мини-платье от Louis Vuitton.
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