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Редкое появление на публике: Хью Джекман пришел на премьеру фильма с женой

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1145
Время на прочтение
1 мин
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Редкое появление на публике: Хью Джекман пришел на премьеру фильма с женой

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс / Фото: Associated Press

Пара познакомилась на съемках сериала "Коррелли" и в отношениях с 1996 года.

"Росомаха" Хью Джекман и его супруга Деборра-Ли Фернесс посетили вместе мероприятие в Нью-Йорке - премьеру фильма "Без ответа", где главные роли исполнили Крис Эванс и Ана де Армас.

Пара выбрала для красной дорожки скромные наряды в черном цвете. На Деборре-Ли были штаны-палаццо и блуза с опущенными плечами, а также босоножки на платформе. Образ она дополнила высокой прической, макияжем и серьгами с жемчугом. А вот Хью надел однотонную водолазку, куртку на молнии и брюки. Также на актере были кеды, и он отрастил очень длинную бороду.

Перед камерами супруги позировали, много улыбаясь и обнявшись. 

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс / © Associated Press
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс / Фото: Associated Press

Также премьерный показ посетили и исполнитель главных ролей. Ана де Армас выбрала для мероприятия мини-платье от Louis Vuitton.

Ана де Армас / © Associated Press
Ана де Армас / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1145
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