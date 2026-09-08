Редкое появление супругов: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем вместе появились в Венеции

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем / © Getty Images

Реклама

Актёры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем редко появляются вместе на публике, однако они прибыли в Венецию на международный кинофестиваль, где их застали папарацци.

Пенелопа Крус выглядела элегантно в чёрном платье длины миди с завязками и глубоким декольте. Свой образ актриса дополнила черными туфлями, большой бежевой сумкой Chanel, серьгами и солнцезащитными очками того же цвета. Акцентом в ее платье стала большая золотая брошь-пряжка на талии. Волосы Пенелопа уложила в стильные лёгкие локоны, а в макияже сделала акцент на губах, выбрав помаду нежного бежевого оттенка.

Реклама

Хавьер Бардем предпочёл непринуждённый образ, надев голубые брюки, светло-голубую рубашку и белые кеды. Актёр также дополнил наряд чёрными солнцезащитными очками, как и его жена.

Реклама

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем / © Getty Images

Пара приехала в Венецию, чтобы представить свой новый фильм «Бункер» (Bunker), в котором они сыграли супругов.

Пенелопа и Хавьер познакомились ещё в 1992 году на съёмках. Романтические отношения между ними начались значительно позже — после совместной работы над фильмом «Вики, Кристина, Барселона» в 2008 году, а уже в 2010 году актеры поженились. У супругов двое детей — сын Лео, родившийся в 2011 году, и дочь Луна, появившаяся на свет в 2013-м.

Кстати, Хавьер Бардем недавно также работал над новой романтической комедией «Hello & Paris», в которой его партнершей стала актриса Кейт Хадсон. Актёров вместе замечали на съёмках в Нью-Йорке, в частности во время работы над романтическими сценами с поцелуями.

Новости партнеров