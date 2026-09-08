ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
361
Время на прочтение
2 мин

Редкое появление супругов: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем вместе появились в Венеции

Венецианский кинофестиваль традиционно становится местом встречи мировых кинозвезд, однако некоторые появления привлекают особое внимание. В этом году среди таких гостей оказалась и одна из самых известных голливудских супружеских пар.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем / © Getty Images

Актёры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем редко появляются вместе на публике, однако они прибыли в Венецию на международный кинофестиваль, где их застали папарацци.

Пенелопа Крус выглядела элегантно в чёрном платье длины миди с завязками и глубоким декольте. Свой образ актриса дополнила черными туфлями, большой бежевой сумкой Chanel, серьгами и солнцезащитными очками того же цвета. Акцентом в ее платье стала большая золотая брошь-пряжка на талии. Волосы Пенелопа уложила в стильные лёгкие локоны, а в макияже сделала акцент на губах, выбрав помаду нежного бежевого оттенка.

Хавьер Бардем предпочёл непринуждённый образ, надев голубые брюки, светло-голубую рубашку и белые кеды. Актёр также дополнил наряд чёрными солнцезащитными очками, как и его жена.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем / © Getty Images

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем / © Getty Images

Пара приехала в Венецию, чтобы представить свой новый фильм «Бункер» (Bunker), в котором они сыграли супругов.

Пенелопа и Хавьер познакомились ещё в 1992 году на съёмках. Романтические отношения между ними начались значительно позже — после совместной работы над фильмом «Вики, Кристина, Барселона» в 2008 году, а уже в 2010 году актеры поженились. У супругов двое детей — сын Лео, родившийся в 2011 году, и дочь Луна, появившаяся на свет в 2013-м.

Кстати, Хавьер Бардем недавно также работал над новой романтической комедией «Hello & Paris», в которой его партнершей стала актриса Кейт Хадсон. Актёров вместе замечали на съёмках в Нью-Йорке, в частности во время работы над романтическими сценами с поцелуями.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie