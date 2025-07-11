Редкое появление вместе: звезда Spice Girls Эмма Бантон посетила Уимблдон с сыном

Эмма Бантон с сыном / © Getty Images

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В Лондоне продолжается теннисный турнир Уимблдон и 10 июля его посетила экс-звезда Spice Girls Эмма Бантон. Она посетила мероприятие во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в компании своего 17-летнего сына Бо Бантона Джонса.

Эмма надела на мероприятие, несмотря на жаркую погоду, платье-рубашку с короткими рукавами. Ее наряд был белого цвета и с черными пуговицами от горла до низа. Наряд певица дополнила розовой сумкой от Prada, бежевыми босоножками и солнцезащитными очками. Сын Эммы надел на мероприятие черные брюки, трикотажное поло, лоферы и шляпу.

Эмма Бантон с сыном / © Getty Images

Напомним, что 5 июля в Лондоне состоялась звездная свадьба — замуж вышла 50-летняя певица Мелани Браун, которую многие больше знают как Мел Би из культовой поп-группы Spice Girls. Ее мужем стал стилист-парикмахер Рори Макфи, с которым она в отношениях с 2018 года. Эмма Бантон была одной из гостей мероприятия и попала под прицел папарацци после церемонии.

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Она пришла на мероприятие в элегантном мини-платье с асимметричным подолом, которое полностью соответствовало ее сценическому псевдониму Бейби Спайс (англ. Baby Spice).

Эмма Бантон / © Getty Images