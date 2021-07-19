Релакс-уикенд: Хайди Клум в бикини игриво сняла себя на камеру

Релакс-уикенд: Хайди Клум в бикини игриво сняла себя на камеру

48-летняя немецкая манекенщица наслаждается пляжным отдыхом.

Хайди Клум снова отправилась на пляж вместе со своим мужем Томом Каулитцем и не упустила возможности записать ролик для фолловеров.

В ролике Клум сексуально позирует. Звезда снимает кепку, и ее длинные белые волосы красиво развеваются - все это Клум снимает в замедленной съемке. На звезде белый купальник, несколько золотых украшений на шее дополняют пляжный лук, а на лице у модели - большие черные солнцезащитные очки.

Похоже, выходные Клум провела весело и на солнце. В своем Instagram манекенщица часто делится кадрами и показывает, как наслаждается каждым моментом жизни. Она обожает танцевать перед камерой и часто делает это в одних купальниках.

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