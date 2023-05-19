Релаксировала в бассейне: Деми Роуз в золотом бикини похвасталась сексуальным декольте

Британская модель обожает делиться с подписчиками снимками в купальниках.

Деми Роуз показала фолловерам в Instagram, как она отдыхает в Мексике.

Сначала красавица сфотографировалась в белом легком платье. Волосы она заплела в длинную косичку и украсила золотыми звездами и бабочкой.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На другой фотографии Роуз релаксировала в бассейне. На ней было золотое бикини на завязках. Лиф идеально подчеркнул сексуальное пышное декольте звезды.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз в шоколадных стрингах продемонстрировала пышные ягодицы. Позировала она на дороге.

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