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Релаксировала в бассейне: Деми Роуз в золотом бикини похвасталась сексуальным декольте

Релаксировала в бассейне: Деми Роуз в золотом бикини похвасталась сексуальным декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
470
Время на прочтение
1 мин
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Релаксировала в бассейне: Деми Роуз в золотом бикини похвасталась сексуальным декольте

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель обожает делиться с подписчиками снимками в купальниках.

Деми Роуз показала фолловерам в Instagram, как она отдыхает в Мексике.

Сначала красавица сфотографировалась в белом легком платье. Волосы она заплела в длинную косичку и украсила золотыми звездами и бабочкой.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На другой фотографии Роуз релаксировала в бассейне. На ней было золотое бикини на завязках. Лиф идеально подчеркнул сексуальное пышное декольте звезды.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз в шоколадных стрингах продемонстрировала пышные ягодицы. Позировала она на дороге.

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Дата публикации
Просмотры
470
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