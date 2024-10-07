Релаксировала в бассейне: Ярослава Магучих показала снимки в ярком купальнике

Ярослава Магучих опубликовала в Instagram красивые архивные фотографии с отдыха.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Спортсменка купалась в бассейне и устроила там себе импровизированный фотосет. Она была одета в яркий разноцветный купальник. Свой лук Ярослава дополнила стильными очками.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

"Все, с сегодняшнего дня осень чувствуется на все 100%, а так хотелось еще немного солнца и тепла. А как начался ваш понедельник?" – написала Магучих в посте.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Напомним, ранее Ярослава Магучих продемонстрировала стильный осенний образ в клетчатом жакете, белом топе в рубчик, черных кожаных штанах и кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Читайте также: