Релаксировала в бассейне: Ярослава Магучих показала снимки в ярком купальнике

Украинская легкоатлетка и чемпионка Олимпийских игр-2024 скучает по теплым дням.
Ярослава Магучих опубликовала в Instagram красивые архивные фотографии с отдыха.
Спортсменка купалась в бассейне и устроила там себе импровизированный фотосет. Она была одета в яркий разноцветный купальник. Свой лук Ярослава дополнила стильными очками.
"Все, с сегодняшнего дня осень чувствуется на все 100%, а так хотелось еще немного солнца и тепла. А как начался ваш понедельник?" – написала Магучих в посте.
Напомним, ранее Ярослава Магучих продемонстрировала стильный осенний образ в клетчатом жакете, белом топе в рубчик, черных кожаных штанах и кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского.
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