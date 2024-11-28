Релаксировала в джакузи: звезда OnlyFans в белье похвасталась огромным бюстом

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans, сделавшая более 100 пластических операций – Джессика Алвес – опубликовала в Instagram пикантный снимок с отдыха в Турции.

Женщина релаксировала в джакузи и решила сфотографироваться. На ней было белье цвета айвори, состоящее из стрингов и лифа-полоски с коричневым бантиком. Джесс продемонстрировала на камеру свой огромный бюст, которым очень гордится.

Джессика Алвес/Instagram

У нее были распущены волосы и, как всегда, насыщенный макияж.

"Относитесь к себе как к любимому человеку", – подписала Алвес фото.

Напомним, Джессика Алвес в светлом комплекте белья с подтяжками и гартерами продемонстрировала свои пышные формы.

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