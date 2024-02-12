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Релаксировала в сауне: 58-летняя Элизабет Херли в розовом бикини блеснула сексуальным декольте

Релаксировала в сауне: 58-летняя Элизабет Херли в розовом бикини блеснула сексуальным декольте

Релаксировала в сауне: 58-летняя Элизабет Херли в розовом бикини блеснула сексуальным декольте

Элизабет Херли / Фото: Associated Press

Актриса обожает демонстрировать свое тело в стильных купальниках.

Элизабет Херли показала фолловерам в Instagram, как она расслабилась в сауне.

На снимках актриса предстала в розовом бикини. Лиз похвасталась стройной фигурой и сексуальным бюстом.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Попариться она, кстати, пришла с укладкой с локонами и с макияжем.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

"Доброе утро. Пусть начнется зарядка, детокс и здоровое питание", — подписала Херли фотографии.

Напомним, Элизабет Херли обожает фотографироваться в купальниках. В прошлый раз она продемонстрировала соблазнительное декольте в голубом бикини с камнями.

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