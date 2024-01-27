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Релаксирует на отдыхе: британская модель в розовом купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Релаксирует на отдыхе: британская модель в розовом купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Релаксирует на отдыхе: британская модель в розовом купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Арабелла Чи/Instagrram

Арабелла Чи фотографироваться в купальниках.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха.

На них красавица предстала в розовом купальнике в рубчик. Арабелла продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот.

Арабелла Чи/Instagrram / ©
Арабелла Чи/Instagrram

Еще модель не упустила возможности похвастаться упругими сексуальными ягодицами.

Арабелла Чи/Instagrram / ©
Арабелла Чи/Instagrram

Чи распустила волосы, сделала нежный макияж и дополнила пляжный лук золотыми серьгами и браслетами.

Напомним, ранее Арабелла Чи показала фигуру в черном бикини на завязках.

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