Релаксирует на отдыхе: британская модель в розовом купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Арабелла Чи фотографироваться в купальниках.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха.
На них красавица предстала в розовом купальнике в рубчик. Арабелла продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот.
Еще модель не упустила возможности похвастаться упругими сексуальными ягодицами.
Чи распустила волосы, сделала нежный макияж и дополнила пляжный лук золотыми серьгами и браслетами.
Напомним, ранее Арабелла Чи показала фигуру в черном бикини на завязках.
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