Релаксирует на отдыхе: Ева Лонгория в черном купальнике похвасталась стройной фигурой

Звезда "Отчаянных домохозяек" находится в прекрасной физической форме.
Ева Лонгория опубликовала в Instagram снимки с отдыха, которым она наслаждается по полной.
Актриса устроила импровизированный фотосет на фоне красивого пейзажа. Позировала Ева в черном купальнике с завязками, демонстрируя свою стройную фигуру. На лице у нее были стильные очки.
Волосы Евы были мокрыми, ведь она только что вышла из воды.
Напомним, папарацци запечатлели Лонгорию во Флориде. Актриса была одета в черные лосины, футболку, белую рубашку и кроссовки. Лук звезда дополнила серьгами-кольцами и золотыми украшениями.
Читайте также: