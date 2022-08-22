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Релаксирует на отдыхе: Ева Лонгория в черном купальнике похвасталась стройной фигурой

Релаксирует на отдыхе: Ева Лонгория в черном купальнике похвасталась стройной фигурой

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Время на прочтение
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Релаксирует на отдыхе: Ева Лонгория в черном купальнике похвасталась стройной фигурой

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Звезда "Отчаянных домохозяек" находится в прекрасной физической форме.

Ева Лонгория опубликовала в Instagram снимки с отдыха, которым она наслаждается по полной.

Актриса устроила импровизированный фотосет на фоне красивого пейзажа. Позировала Ева в черном купальнике с завязками, демонстрируя свою стройную фигуру. На лице у нее были стильные очки.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории
Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Волосы Евы были мокрыми, ведь она только что вышла из воды.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории
Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории
Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории
Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Напомним, папарацци запечатлели Лонгорию во Флориде. Актриса была одета в черные лосины, футболку, белую рубашку и кроссовки. Лук звезда дополнила серьгами-кольцами и золотыми украшениями.

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