Релаксирует на отдыхе: Ева Лонгория в черном купальнике похвасталась стройной фигурой

Ева Лонгория опубликовала в Instagram снимки с отдыха, которым она наслаждается по полной.

Актриса устроила импровизированный фотосет на фоне красивого пейзажа. Позировала Ева в черном купальнике с завязками, демонстрируя свою стройную фигуру. На лице у нее были стильные очки.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Волосы Евы были мокрыми, ведь она только что вышла из воды.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Напомним, папарацци запечатлели Лонгорию во Флориде. Актриса была одета в черные лосины, футболку, белую рубашку и кроссовки. Лук звезда дополнила серьгами-кольцами и золотыми украшениями.

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