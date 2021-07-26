Релаксирует на отдыхе: Наталья Могилевская показала фото в купальнике

Певица своим новым фото мотивирует подписчиков собирать чемоданы в отпуск.

Наталья Могилевская выложила в Instagram фотографию с отдыха. Артистка релаксировала на шезлонге на фоне моря. На ней был черный сплошной купальник. Жаль только, что видно его только чуть-чуть, и рассмотреть, как он сидит на звезде, мы не можем.

Волосы Натальи были распущены, а на лице был легкий макияж с бронзово-коричневыми тенями на веках.

Ранее певица продемонстрировала стильный лук в костюме бананового цвета, который состоял из жакета и брюков-клеш, белой футболке и кроссовках насыщенно-желтого цвета.

Наталья Могилевская / Instagram Натальи Могилевской

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