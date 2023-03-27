Релаксирует на пляже: Ксения Мишина в черном бикини продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру

Ксения Мишина после продолжительной работы над своим телом с радостью делится с фолловерами в Instagram снимками, на которых демонстрирует сексуальную похудевшую фигуру с красивым рельефом.

На этот раз актриса опубликовала фото с отдыха. Красавица позировала в черном бикини, хвастаясь подтянутым телом.

Ксения Мишина / Фото: Instagram Ксении Мишиной

Пляжный лук она дополнила черными солнцезащитными очками, серьгами-гвоздями и высоким хвостом.

Ксения Мишина / Фото: Instagram Ксении Мишиной

"Вы всегда как белочка в колесе. Так пора это колесо сделать таким, чтобы в нем приятно было бегать", — подписала Ксения фотографии.

А на выходных Мишина взбудоражила воображение подписчиков сексуальным луком в латексном кроп-топе, стрингах и ботфортах на шпильках. Звезда в провокационных позах показывала результаты своего похудения.

Ксения Мишина / Фото: Instagram Ксении Мишиной

Ксения Мишина / Фото: Instagram Ксении Мишиной

Напомним, ранее Ксения Мишина выложила пикантные снимки из сексуальной фотосессии. Перед объективом фотокамеры она предстала в белом романтичном белье в рубчик с рюшами и маленькими вырезами.

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