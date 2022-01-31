Релаксирует в джакузи: Деми Роуз в цветочном купальнике показала пышный бюст

Британская "Ким Кардашьян" похвасталась сексуальным декольте в романтическом купальнике.
Деми Роуз пополнила свой Instagram новым пикантным фото с отдыха в теплых краях.
"Давно не было селфи", - написала модель.
Позировала Роуз в джакузи на террасе с видом на пальмы. Одета Деми была в романтический купальник с цветочным принтом. Лиф идеально подчеркнул ее пышное сексуальное декольте, от которого тяжело оторвать взгляд.
Красотка прямо выставила на камеру свой большой бюст, чтобы подписчики точно обратили на него внимание.
Для фото Деми даже накрутила волосы и стала в пикантную позу.
Ранее Роуз в прозрачном платье и без белья похвасталась пышными ягодицами.
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