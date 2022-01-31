Релаксирует в джакузи: Деми Роуз в цветочном купальнике показала пышный бюст

Британская "Ким Кардашьян" похвасталась сексуальным декольте в романтическом купальнике.

Деми Роуз пополнила свой Instagram новым пикантным фото с отдыха в теплых краях.

"Давно не было селфи", - написала модель.

Позировала Роуз в джакузи на террасе с видом на пальмы. Одета Деми была в романтический купальник с цветочным принтом. Лиф идеально подчеркнул ее пышное сексуальное декольте, от которого тяжело оторвать взгляд.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Красотка прямо выставила на камеру свой большой бюст, чтобы подписчики точно обратили на него внимание.

Для фото Деми даже накрутила волосы и стала в пикантную позу.

Ранее Роуз в прозрачном платье и без белья похвасталась пышными ягодицами.

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