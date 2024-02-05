Решила быть как принцесса: Тейлор Свифт повторила образ Кейт Миддлтон на церемонии "Грэмми"

Образ певицы немного напомнил один из самых запоминающихся нарядов британской принцессы.

Певица Тейлор Свифт появилась на церемонии "Грэмми", которая прошла в Лос-Анджелесе, в черно-белом платье-бюстье от Модного дома Schiaparelli.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Длинный наряд имел элегантную драпировку на бедрах и высокий разрез на юбке.

Свой образ Свифт дополнила черными босоножками от Giuseppe Zanotti и украшениями, среди которых можно заметить бриллианты от от Lorraine Schwartz и необычный выполненный на заказ чокер с винтажными часами от Concord.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Этот образ певицы безумно напомнил наряд другой знаменитости - принцессы Уэльской Кейт. На церемонии вручения премии BAFTA Film Awards, которая состоялась в Королевском фестивальном зале 19 февраля 2023 года, Кейт пришла в платье от своего любимого бренда Alexander McQueen.

Принцесса Уэльская на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Наряд был белым, а дополнила она его длинными черными перчатками, бархатным клатчем от Jimmy Choo, золотыми туфлями Aquazzura.

Принц и принцесса Уэльские на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Getty Images

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