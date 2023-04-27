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Решила надеть винтаж: София Ричи появилась на свадебной вечеринке в наряде, который когда-то носила Клаудия Шиффер

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
855
Время на прочтение
1 мин
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Решила надеть винтаж: София Ричи появилась на свадебной вечеринке в наряде, который когда-то носила Клаудия Шиффер

София Ричи / Фото: Instagram Софии Ричи

Этот наряд был создан Карлом Лагерфельдом еще до рождения невесты.

22 апреля 24-летняя американская модель София Ричи, дочь певца Лайонела Ричи, вышла замуж. Избранником девушки стал 30-летний музыкальный продюсер Эллиот Грейндж.

Свадьба состоялась в роскошном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на Французской Ривьере. Пара сказала друг другу "да" после двух лет знакомства.

Для нескольких мероприятий и фотосессий девушка выбирала исключительно наряды от французского Модного дома Chanel. Главное платье Софии имело американскую пройму и бретельку-халтер, а также было расшито бисером и кружевом.

Но не менее интересным был ее лук для вечеринки. Тогда красотка появилась в мини-наряде, который был создан еще до ее рождения. Платье в 1998 году демонстрировала на подиуме супермодель Клаудия Шиффер для кутюрной коллекции.

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Дата публикации
Просмотры
855
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