Решила не прятать седину: Сальма Хайек вышла на красную дорожку "Золотого глобуса"

Сальма Хайек как истинная светская львица, которая не пропускает красных дорожек и вечеринок, опять блистала на церемонии. Мексикано-американская звезда посетила "Золотой глобус", хотя не была среди номинантов.

Она вышла на красную дорожку 82-й церемонии в платье бордового оттенка, который стал самым модным цветов прошлого года. На ней был наряд от ее любимого бренда Gucci, что принадлежит компании Kering, которой руководит ее муж - французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.

Это было платье с пайетками на лифе и шлейфе. Его дополняло V-образное декольте и широкие бретельки. Юбка у платья была прямой и однотонной. Наряд актриса носила в сочетании с массивными украшениями из изумрудов - колье, кольцом и серьгами. Это были драгоценности от Lorraine Schwartz с колумбийскими изумрудами в 300 карат.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Также Сальма сделала очень насыщенный макияж глаз черным каялом, накрасила ногти бордовым оттенком и собрала волосы в высокую прическу. Такая укладка продемонстрировала ее седые пряди волос. Своей седины актриса не боится и часто демонстрирует на публике.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Среди других гостей мероприятия была также Николь Кидман в серебряном платье от Модного дома Balenciaga и Зендея в золотом платье от Louis Vuitton.

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