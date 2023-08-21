Решила поддержать: 12-летнюю дочь Дэвида Бекхэма сфотографировали на трибунах во время футбола

Ранее семья Бекхэм крайне редко бывала вместе на публике, но когда Дэвид стал совладельцем футбольного клуба "Интер Майами", его жена и дети часто приходят на его матчи, чтобы поддержать отца семейства и поболеть на трибунах.

Так произошло и во время игры команды "Интер Майами" с командой "Нэшвилл", которой, кстати, частично владеет актриса Риз Уизерспун. Семья болела на трибунах, а когда стало понятно, что их команда победила, они стали обнимать Дэвида и целовать.

Сначало нежно поздравила мужа с победой Виктория, выйдя к нему на поле, а затем на трибунах мужчину поздравили двое из его четверых детей - 18-летний сын Круз и 12-летняя дочь Харпер.

Харпер, Дэвид, Виктория и Круз Бекхэм / Фото: Getty Images

Харпер, Дэвид, Виктория и Круз Бекхэм / Фото: Getty Images

Особое внимание привлекла девочка, поскольку она настоящая папина дочка и невероятно на него похожа. На стадион Харпер надела синюю майку и стильные свободные джинсы, волосы она собрала в низкий хвост.

Харпер и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Появление семьи на стадионе в США было буквально на следующий день после того, как их заметили на отдыхе в Италии. Тогда Виктория была в соломенной шляпе и с сумкой Hermès на плече.

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