Решила поддержать спортсменов: Сара Джессика Паркер появилась в олимпийской форме

Она опять удивила нарядом.

Звезду сериала "Секс в большом городе" Сару Джессику Паркер часто подлавливают папарацци, когда она направляется в свой модный бутик, которые открыла в центре Нью-Йорка, а также во время съемок нового сериала And Just Like That...

Вчера, 4 августа, знаменитость в очередной раз застали между съемками. Но внимание привлекло то, что Сара Джессика была одета в кофту на молнии с эмблемой олимпийской команды США. Видимо, таким образом актриса решила поддержать свою сборную на Олимпиаде в Токио.

Свой образ она дополнила трикотажными спортивными штанами и белой футболкой. На спине у Паркер был рюкзак от ее же бренда SJP, а обула знаменитость белые туфли на ремешках.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Напомним, несколько дней тому назад Паркер впервые сфотографировали в Нью-Йорке с ее экранным мужем мистером Бигом, роль которого исполняет Крис Нот.

Сара Джессика Паркер и Крис Нот / Getty Images

