Решила поиграть в гольф: Иванка Трамп попала под прицел папарацци на отдыхе

Девушка провела время в клубе, который является конкурентом бизнеса ее отца.

Дочь 45-го президента США и по совместительству скандального миллионера Дональда Трампа, попала под прицел папарацци во Флориде. Знаменитость проводит сейчас время в Палм-Бич.

Иванку видели в эксклюзивном клубе Everglades, который был открыт в 1919 году и может похвастаться 18-луночным полем для гольфа.

Поиграть она пришла в синей футболке-поло с белым кантом, которую она носила навыпуск поверх облегающих мятно-зеленых капри. Также она надела белую кепку и белые кеды.

Иванка Трамп / Фото: Getty Images

Согласно изданию Daily Mail, клуб Everglades, где провела время Иванка, находится всего в нескольких милях от международного гольф-клуба Trump в Уэст-Палм-Бич. Но заведения отца девушка не выбрала. Также издание отметило, что бывший президент Дональд Трамп якобы затаил обиду на этот элитный клуб, ведь тот когда-то отказал ему в членстве и именно после этого случая Трамп в 1999 году открыл свой собственный гольф-клуб поблизости, который стал прямым конкурентом Everglades.

Иванка Трамп / Фото: Getty Images

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