Решила повторить свой "голый" триумф: Дженна Ортега надела ансамбль со смелым топом
Это был провокационны йнаряд, в которм топ больше напоминал украшение, чем одежду.
В Лос-Анджелесе состоялся благотворительный гала-вечер Музея Американской киноакадемии гостьей которого стала молодая, но уже очень известная актриса Дженна Ортега. В обычной жизни девушка кардинально отличается от своих экранных персонажей и любит не только выглядеть эффектно, но и часто выбирает довольно смелые наряды. Перед фотографами гала-вечера Дженна блистала в ансамбле от Grace Ling из коллекции весна-лето 2026.
Ее лук включал креативный топ с виде скульптурного металлического листа, закрученного на шее. Спина у актрисы была обнаженной.
Нижняя часть наряда представляла собой простую атласную юбку насыщенного, глубокого сливово-коричневого оттенка. Это было интересное решение, которое сочетало в себе футуризм и элегантный минимализм.
Волосы актрисы были уложены в небрежный низкий хвост. На лице у девушки был яркий макияж с акцентом на глазах, а также коричневой помадой на губах.
Но это был не первый случай, когда Дженна решила привлечь к себе внимание таким образом. В сентябре 23-летняя актриса стала одной из главных звезд премии «Эмми» и появилась на мероприятии в «голом» наряде, в котором ыбла подобная задумка. Дженна выбрала ансамбль от Модного дома Givenchy разработанный для коллекции осень-зима 2025 модельером Сарой Бертон.