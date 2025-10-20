ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
462
Время на прочтение
1 мин

Решила повторить свой "голый" триумф: Дженна Ортега надела ансамбль со смелым топом

Это был провокационны йнаряд, в которм топ больше напоминал украшение, чем одежду.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

В Лос-Анджелесе состоялся благотворительный гала-вечер Музея Американской киноакадемии гостьей которого стала молодая, но уже очень известная актриса Дженна Ортега. В обычной жизни девушка кардинально отличается от своих экранных персонажей и любит не только выглядеть эффектно, но и часто выбирает довольно смелые наряды. Перед фотографами гала-вечера Дженна блистала в ансамбле от Grace Ling из коллекции весна-лето 2026.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Ее лук включал креативный топ с виде скульптурного металлического листа, закрученного на шее. Спина у актрисы была обнаженной.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Нижняя часть наряда представляла собой простую атласную юбку насыщенного, глубокого сливово-коричневого оттенка. Это было интересное решение, которое сочетало в себе футуризм и элегантный минимализм.

Волосы актрисы были уложены в небрежный низкий хвост. На лице у девушки был яркий макияж с акцентом на глазах, а также коричневой помадой на губах.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Но это был не первый случай, когда Дженна решила привлечь к себе внимание таким образом. В сентябре 23-летняя актриса стала одной из главных звезд премии «Эмми» и появилась на мероприятии в «голом» наряде, в котором ыбла подобная задумка. Дженна выбрала ансамбль от Модного дома Givenchy разработанный для коллекции осень-зима 2025 модельером Сарой Бертон.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Красивые и оригинальные образы актрисы Дженны Ортеги (19 фото)

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
462
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie